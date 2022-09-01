Alanya’da Yatacak Yer Yok!

Türkiye’de yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği Antalya’nın önemli turizm ilçesi Alanya’da tesisler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Turizm sezonunun halen devam ettiğini belirten ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya’nın diğer bölgelere göre biraz daha geç başladığını ifade etti. Haziran, temmuz ve ağustos ayında yüzde 100 doluluk yaşandığını belirten Başkan Sili, “Her ne kadar tesislerimiz nisan-mayıs aylarında açılsa da haziran ayı itibariyle belirli bir doluluğa ulaştı. Şu anda görünen o ki haziran, temmuz ve ağustos ayında yüzde 100 doluluklar yaşadık. Ağustos ayı sonu itibariyle iç pazarın çekilmesi söz konusu oluyor. Biz çocuklarımızla doğru orantılı tatile çıkma alışkanlığına sahibiz. Eylül ayında temmuz ve ağustos ayı kadar bir doluluk beklemiyorum. Yüzde 80’lerde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ekim ayına sarkacak bir süreç var. Diğer taraftan bunun uzaması da söz konusu. Kış döneminde açık olan tesislerimiz bu yıl artacak” dedi.