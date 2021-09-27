Alanya'daki konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri dikkat!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesi Yönetmeliği'nde, tesis ve işletmelerin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yayımlanan yönetmeliğe göre belgede tesisin adı, adresi, belge sahibinin adı veya unvanı, şerh talep edilmesi halinde alt işletmecinin adı veya unvanı, belge tarihi ile tesisin bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası, kapasite bilgileri yer alacak. Basit konaklama turizm işletmesi belgelerinde, Bu belge 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrasına tabidir, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na göre hak oluşturmaz ifadesine yer verilecek. Plaj işletmesi turizm işletmesi belgelerinde ise "Bu Belge 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 5'inci maddesinin sekizinci fıkrasına tabidir, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na göre hak oluşturmaz." ifadesi kullanılacak.