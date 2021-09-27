Alanya'da hedef turizmi 12 aya yaymak
Salgın sonrası toparlanma sürecine giren turizm sektörünün hedefleri arasında sezonu 12 aya uzatmak var. Sili, Alanya'nın 12 aylık turizm için altyapısının olduğunu söylerken, "Düzenli tarifeli seferlerle birlikte, kültür, spor, sağlık turizmi için de altyapıyı tamamlamamız gerekiyor" dedi
Koronavirüs salgını sonrasından yeniden toparlanma sürecine giren turizm sektöründe olumlu gelişmeler yaşanırken, turizmi 12 aya çıkarmak için de altyapı çalışmaları sürüyor. Turizmin sadece 6 ayda sınırlı kalması nedeniyle hakettiği turizm gelirini alamayan Alanya'nın, düzenli tarifeli seferlere ve turizmi çeşitlendirmek için ürünlere ihtiyacı var. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de, yapılan çalışmalar, ihtiyaçlar ve turizmde Alanya'nın durumunu anlattı.
FARKLI ÜLKELERİNDE TALEBİNDEYİZ
Alanya'nın kitle turizmine açılan ilk bölge olmasınından dolayı, farklı ülkelerden çok fazla talep gördüğünü ifade eden Sili, "Alanya’mız aslen diğer bölgelerle kıyaslandığında en fazla kaynak pazardan, farklı ülkelerden talep gören bölge. Bunun sebebi; ülkemizin Akdeniz çanağında kitle turizmine ilk açılan bölge olması ve farklı ürünleri bünyesinde barındırması" dedi.
ÖNEMLİ OLAN PAY ALMAK
Tanıtım çalışmalarının Alanya'nın farklı pazarlardan talep görmesini arttırdığına değinen Sili, "Bugüne değin küçük büyük demeden farklı pazarlarda yapılan ve devam ettirilmekte olan tanıtım çalışmalarının ve spor, sanat ve diğer alanlarda kesintisiz sürdürülen faaliyetlerin büyük etkisi söz konusu. Burada önemli olan mevcut kaynak pazarlardan daha yüksek oranda pay alabilmek" dedi.
12 AY İÇİN GEREKENLER
Alanya'da turizmi 12 aya yayabilmek adına yapılması gerekenler hakkında konuşan Sili, gereken konularda da çalışmaların yapıldığını söyledi.
Ülkemizde ve bölgemizde turizmi mevsimsellikten çıkararak daha uzun süreye yaymak için öncelikle kaynak pazarlardan düzenli tarifeli seferlerin mevcut olması gerekiyor ki bu anlamda ciddi çalışmalar ve planlamalar söz konusu. Diğer yandan deniz, kum, güneşin dışında farklı ürünler de geliştirmek durumundayız. Aslında Alanya’mızda bunun alt yapısı mevcut. Kültür, spor, sağlık turizmi için altyapı mevcut. Kaynak pazarlarımızdan düzenli seferlerin artmasıyla birlikte bu alanlarda da altyapıyı tamamlayarak ve tanıtımı arttırarak başarılı olmamız söz konusu olacaktır" dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Altay
|7
|15
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Trabzonspor
|6
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Malatyaspor
|7
|6
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Menemenspor
|7
|8
|10. Gençlerbirliği
|7
|8
|11. Boluspor
|6
|7
|12. Samsunspor
|5
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|5
|5
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Espanyol
|7
|6
|14. Cádiz
|7
|6
|15. Elche
|7
|6
|16. Celta de Vigo
|6
|4
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0