Alanya'da hedef turizmi 12 aya yaymak

Koronavirüs salgını sonrasından yeniden toparlanma sürecine giren turizm sektöründe olumlu gelişmeler yaşanırken, turizmi 12 aya çıkarmak için de altyapı çalışmaları sürüyor. Turizmin sadece 6 ayda sınırlı kalması nedeniyle hakettiği turizm gelirini alamayan Alanya'nın, düzenli tarifeli seferlere ve turizmi çeşitlendirmek için ürünlere ihtiyacı var. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de, yapılan çalışmalar, ihtiyaçlar ve turizmde Alanya'nın durumunu anlattı.



FARKLI ÜLKELERİNDE TALEBİNDEYİZ

Alanya'nın kitle turizmine açılan ilk bölge olmasınından dolayı, farklı ülkelerden çok fazla talep gördüğünü ifade eden Sili, "Alanya’mız aslen diğer bölgelerle kıyaslandığında en fazla kaynak pazardan, farklı ülkelerden talep gören bölge. Bunun sebebi; ülkemizin Akdeniz çanağında kitle turizmine ilk açılan bölge olması ve farklı ürünleri bünyesinde barındırması" dedi.

ÖNEMLİ OLAN PAY ALMAK

Tanıtım çalışmalarının Alanya'nın farklı pazarlardan talep görmesini arttırdığına değinen Sili, "Bugüne değin küçük büyük demeden farklı pazarlarda yapılan ve devam ettirilmekte olan tanıtım çalışmalarının ve spor, sanat ve diğer alanlarda kesintisiz sürdürülen faaliyetlerin büyük etkisi söz konusu. Burada önemli olan mevcut kaynak pazarlardan daha yüksek oranda pay alabilmek" dedi.

12 AY İÇİN GEREKENLER

Alanya'da turizmi 12 aya yayabilmek adına yapılması gerekenler hakkında konuşan Sili, gereken konularda da çalışmaların yapıldığını söyledi.

Ülkemizde ve bölgemizde turizmi mevsimsellikten çıkararak daha uzun süreye yaymak için öncelikle kaynak pazarlardan düzenli tarifeli seferlerin mevcut olması gerekiyor ki bu anlamda ciddi çalışmalar ve planlamalar söz konusu. Diğer yandan deniz, kum, güneşin dışında farklı ürünler de geliştirmek durumundayız. Aslında Alanya’mızda bunun alt yapısı mevcut. Kültür, spor, sağlık turizmi için altyapı mevcut. Kaynak pazarlarımızdan düzenli seferlerin artmasıyla birlikte bu alanlarda da altyapıyı tamamlayarak ve tanıtımı arttırarak başarılı olmamız söz konusu olacaktır" dedi.