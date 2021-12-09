Recep Çalış Yeni Ücret Tarifesine Tepki Gösterdi

Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;

Değerli Taksici arkadaşlarım, uzun uğraşlarımız ve önceki verilen taksimetre ücretlerine itirazlarımız sonucunda ,1 km için 25 TL, açılış 9.00 ve km 9.50 talebimize rağmen, bu gün yapılan UKOME toplantısında açılış 6.00 TL, km 6.50 ve 1 km için indi - bindi fiyatı 15.00 olarak kararlaştırılmıştır.

Artan maliyetler karşısında bu fiyatların bizleri ve Esnafımızı tatmin etmediği bir gerçektir. 2022 yılında yaz sezonu öncesi Taksici esnafımızı tatmin edecek ve maliyetlerimızi karşılayacak seviyede yeni bir düzenlemenin yapılmasını tüm esnafım adına talep ediyorum. Ayrıca ilk defa indi - bindi fiyatı uygulanacak olması, esnafımız adına yeni bir adımdır.