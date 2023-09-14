Anne ve babalar için oldukça önemli bir konu olan bebeğe isim koymada bu sene de iki isim zirvedeki yerlerini korudu. Koyulan isimler kadar anlamına ve önemini de çok önemseyen anne ve babalar bu konunda günlerini veya aylarını ayırabiliyor. Bakın ilk beşte hangi isimler var?

Türkiye'de kız çocukları için en çok tercih edilen isimler arasında yer alan Zeynep 2023 yılında da zirvede yer aldı. 2022 yılında 8 bin 870 kız bebeğe Zeynep ismi verilirken 2023 yılında 8,876 bebek yine Zeynep ismini aldı.

Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimlerin zirvesinde 2022 yılında 8 bin 366 bebeğe, 2023 yılında ise 8,332 bebeğe verilen Alparslan ismi yer aldı.

Kız bebeklere verilen en çok verilen diğer bir isim ise 6,845 ile Asel ve 6,830 ile Defne ismi oldu.

Erkek bebeklerde Yusuf ismi 6,370 defa Miraç ismi de 5,043 defa tercih edildi.

2023 yılından en çok tercih edilen listesi...

Kız

Elif

Asya

Nehir

Azra

Zümra

Erkek

Efe

Can

Kaan

Mert

Mehmet