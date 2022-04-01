Alanya’da Yerliye Ev Yok

Alanya’da turizm sezonu boyunca ekmek derdine düşen sezonluk işçilerin sıkıntıları bitmiyor. Pandemi sürecinde uzun süre para kazanamayan turizm işçileri, bu sezon da tırmanışa geçen kira bedelleriyle savaşacak.

‘PERSONELİME KALACAK EV BULAMIYORUM’

Konuyla ilgili yaşadıkları sıkıntıyı anlatan Valhalla Tattoo sahibi Oğuz Yıldırım, “Ben Alanya’da uzun yıllardır dövme stüdyosu çalıştırıyorum. Yanımda çalışan elemanlar, yaz aylarında sezonluk çalışmak üzere Alanya’ya geliyorlar. Turizm yaz aylarında olduğu için sezondan sezona geliyorlar. Şu anda evlere biçilen kira bedelleri inanılmaz derecede arttı. Örnek veriyorum, önceden 4 bin TL-5 bin TL olan bir evin kirası şu anda 10 bin TL-12 bin TL arasında değişiyor. Herkes kafasına göre bir fiyat belirliyor. Bu konuya kimse karşı çıkamıyor. Herkes kafasına göre bir fiyat çıkarıyor. Bunun önüne acilen geçilmesi gerekiyor. 4 bin 250 TL ile çalışan insanlar, bu tutarı nasıl ödeyecekler? Ailede iki kişi bile çalışsa bu tutarı ödeme imkanları yok. İnsanlar gerçekten zor durumda ve ilgili birimlerin bu konuda yardımcı olması gerekiyor. Ukrayna’daki savaştan dolayı Alanya’ya ciddi anlamda bir göç var. Bu göç nedeniyle de konut fiyatları tavan yaptı. 4 bin TL ederi olan bir evin bir anda 8 bin TL’ye çıkması bir fırsatçılıktır. Ev sahiplerini ve emlakçıları biraz vicdana davet ediyorum. Yaz ayında yanıma çalışmaya gelecek olan bir dövmeci arkadaşım ev bulamadığı için benim dükkanımda kalacak. Ben personel çalıştıracağım ama personelime kalacak yer bulamıyorum. Lütfen bu konuya yetkili birimler el atsınlar. Sezon açılıyor ve insanlar zor durumda” dedi.

‘BİR YILLIK PEŞİN KİRA İSTİYORLAR’

Kış aylarında kapattığı dükkânını açmak için sezonluk olarak Alanya’ya gelen turizm esnafı İbrahim Halil İpekli, “Bu konuda çok ciddi sorun yaşıyoruz. Kiraların pahalı olmasını bırakın, bizden bir yıllık peşin kira istiyorlar. Böyle bir şey olamaz. Ev konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bir evin satın alma maliyeti 2 milyon TL’ye kadar çıkmış durumda. Geçtiğimiz yıl 500 bin TL istenilen bir ev bu yıl 1-2 milyona satılıyor. Bu konuya acilen el atılmasını istiyoruz. Alanya Kalesi bölgesini dün bütün gün gezdim, kiralık bir daire bulamadım. Sezonluk, ekmek parası için Alanya’yı tercih eden vatandaşlar bu konuda ciddi sorun yaşıyor” şeklinde konuştu.

‘TURİZMDE BÜYÜK SORUNLARI BERABERİNDE GETİRECEK’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, “Bu konu turizmin büyük sorunlarından bir tanesi. Biz bu konuyu sık sık gündeme getiriyoruz ama ‘daire’ olarak değil ‘lojman sorunu’ olarak dile getirdik. Lojmanların yetersizliği nedeniyle sezonluk gelen çalışanların çoğu ev tutuyordu. Bu lojman yetersizliği her zaman vardı. Bu turizmdeki kopmaların sebeplerinden bir tanesi de budur. Tabii çok daha büyük sebepleri var ama bu da küçük sebeplerinden bir tanesi. Oteller ne yazık ki çalışanlarına konaklama bakımından iyi şartlar sağlamıyor. Eskiden evlerin maliyeti ekonomikti. Birçok çalışan da bu sorunu kendi imkânlarıyla ev tutarak çözüyordu. Ancak şu anki durumla birlikte ev de tutamayacak duruma geldiler. Bugün kiralık bir dairenin fiyatı 3 bin TL’den başlıyor. 2 bin-2 bin 500 TL’ye bulduğunuz evden çalıştığınız yere gidebilmek için de 2-3 araç değiştirmeniz gerekiyor. O noktalarda otel çalışanlarının servisleri geçmiyor. Otellere gidecekleri servis güzergâhlarında ya da şehir merkezlerinde ev bulmaları mümkün değil. Olan evleri de ev sahipleri vermiyor. Çünkü ne yazık ki ev sahipleri de bu işi, zincir marketler ve diğer fırsatçılar gibi fırsata çevirdiler. Nasıl olsa ben 5 bin TL’ye de kiralarım düşüncesiyle fırsatçılık yapıyorlar. Şu anda ederi bin 500 TL olan evlere dahi 3 bin 500 TL kira isteyen ev sahipleri var. Bunun denetlenmesi gerekiyor ama kontrol edilmesi de çok zor görülüyor. Çünkü malumunuz serbest piyasa diye de bir şey var. Ne yazık ki bu konu çalışanlarla ilgili bazı sorunları da beraberinde getirecek. Biz turizm çalışanını kaybetmeyelim, kalifiye personeli çekelim diye çabalarken, bu ve benzer nedenler sorunlara neden olacak. Çalışanlara bu şartlarda aldıkları maaşın yetmesi mümkün değil. Bırakın ev kirasını lojmanlar sağlıklı şartlarda dahi olsa geçinme şansları yok. Hiçbir şey satın alma lüksleri yok. Geçtiğimiz yıllarda etkisini çok net hissettiğimiz kalifiye personel sorununa bu yıl bu konu da eklenecek gibi görünüyor. Bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘ALANYA’DA YERLİYE YER YOK’

Trust United Emlak sahibi tanınmış iş insanı Durmuş Özgen, “Şu anda savaş nedeniyle Alanya’ya ciddi bir Ukraynalı akını var. Turistik yapılan sitelerdeki dairelerin tamamı bu akının da etkisiyle kiralandı. Kira bedelleri şu an iki katına çıktı. Son yıllarda Alanya’da yerli vatandaşı düşünerek daire üreten kimse yok. Daireler çok küçüldü ve eski metrekareleri yok. 3+1 daireler sadece Çıplaklı Mahallesi’nin üst taraflarında var. O bölgedeki daireler de hiçbir şekilde Alanya’nın ihtiyacını karşılamaz. Alanya il olmasın dediğimde herkes sinirleniyor. Ama, bunun için diyorum. Yeni gelen nüfusu siz nereye koyacaksınız? Geçen yıl 5 bin TL olan kira bedeli şu an 10 bin TL oldu. Bizim Whatsapp gruplarımız var ve oralarda paylaşılıyor. Vatandaşlar '7-8 bin TL’ye kadar ödemeye hazırız boş daireye' diyorlar. Ama ortada daire yok. Bu konuda çözüm üreten de yok. Aslında bu konunun çözümü de çok kolay. ‘Belediye mücavir alanı dışındaki yerler yabancı vatandaşa satılamaz’ diye bir hüküm var. Açarsınız oraları imara, yerliye dönük imarla ucuz konut üretirsiniz ve olayı çözersiniz. Ama çözmeye niyeti olan da yok. Dolayısıyla işin Türkçesi Alanya’da yerliye yer yok. Allah herkesin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.