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VIP Kombinelere İlgi Büyük
Süper Lig'de mücadele eden temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un geçtiğimiz hafta satışa sunulan VIP tribün kombinelerine ilgi her geçen gün artıyor.
SPOR 23.06.2022, 10:43 Meliha Yılmaz
Turuncu yeşilli takıma destek vermeye devam eden iş insanlarından Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu ile iş insanları Emre Turhan, Doğan Yılmaz, İsmail Alparslan, Alaaddin Işık ve Necati Topal da 1'er adet VIP tribün kombinesi alarak kulübe destek verdiler. Turuncu yeşilli takımın VIP kombinesinden dün de Şahiner Sebze ve Meyvecilik sahibi Ali Şahiner 1 adet alarak desteğini sürdürdü. Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Destek veren tüm herkese teşekkür ederiz" denildi. Spor SERVİSİ
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