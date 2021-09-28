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U15 Milli Takım bölge seçmelerine Alanyaspor'dan 4 futbolcu!
U15 Milli Takım bölge seçmeleri için Antalya Mustafa Çetinkaya Stadı'nda yarın saat 14.30'da oynanacak seçme maçına Alanyaspor'dan 4 futbolcu katılacak
SPOR 28.09.2021, 13:25 Melike Temir
AYTEMİZ Alanyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen 15 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor. Alanyaspor'dan 2007 doğumlu futbolcular, Umut Güven, Göktuğ Alp Orhan, Enes Tulgay ve Ali Aydın Barut, Antalya Mustafa Çetinkaya Stadı'nda yarın saat 14.30'da oynanacak seçme maçına katılacak. Genç Milli Takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, U15 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Malatyaspor
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0