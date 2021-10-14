Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluğa çok yakın

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Superbike Şampiyonası genel klasmanında en yakın rakibi Jonathan Rea’nın 24 puan önünde olan Toprak Razgatlıoğlu’nun hafta sonu Arjantin’de yapılacak yarışlarda şampiyon olma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, "Toprak, Superbike organizasyonunda şampiyon olursa bu motor sporlarında bambaşka bir devrim olacak. Biz de bu başarı devrimini yaşamak istiyoruz." dedi.