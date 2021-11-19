Toprak dünya şampiyonluğu için Endonezya'da

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Uluslararası Mandalika Pisti'nde dünya şampiyonu olma yolunda yarın Endonezya ayağındaki ilk yarışta ter dökecek. Bugün serbest antrenmanlara çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarın TSİ 06.10'da sıralama turuna çıkacak, sonra da 10.00'da Endonezya ayağının ilk yarışı için pistteki yerini alacak. Ay yıldızlı sporcu, 21 Ekim Pazar günü ise 06.00'da başlayacak sıralama turundan sonra ikinci yarış için 10.00'da piste çıkacak.

CAN ÖNCÜ PODYUM İSTİYOR

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yer alan bir diğer milli motosikletçimiz Can Öncü de, son ayak yarışlarının ilkinde yarın mücadele verecek. Bu sezon Fransa ve Arjantin'de ödül kürsüsüne çıkan Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, bugün ise serbest antrenmanlara katılacak. Milli sporcu yarın da TSİ 05.25'te sıralama turlarında yarıştıktan sonra ilk yarış için 08.30'da pistteki yerini alacak. Can, 21 Kasım Pazar günü yine aynı saatte ikinci yarışta Türkiye'yi temsil edecek.