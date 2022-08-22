Süper Lig’de ‘’Tavuk Dürüm’’ Fiyatına Bilet!

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de İstanbulspor'u ağırlayacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıktı. Corendon Alanyaspor yönetimi ise yüksek hayat pahalılığına rağmen bilet fiyatlarını oldukça makul bir seviyede tutarak, spor severlere tavuk dürüm parasına maç izletmek istiyor. Turuncu yeşilli yetkililer, Corendon Alanyaspor - İstanbulspor maçının bilet fiyatlarını, Corendon Airlines Maraton Tribünü 75 TL, Corendon Airlines Kuzey Tribünü 40 TL, Realtor Global Güney Tribünü 40 TL ve Roof Lounge Misafir Tribünü 50 TL olarak belirlediler. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilet satışlarımız Corendon Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, www.passo.com.tr ile Passo mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Ayrıca maç günü bilet satın alacak taraftarlarımız için stadyum passolig ofis gişeleri açık olacak. 7 yaş ve üzeri için Passolig Kart ve e-bilet zorunlu olurken, 7 yaş altı çocuk taraftarımız ise aileleriyle beraber stadyumda maç izleyebilecek. Bilet detaylarınızı öğrenmek için; 'Koltuk' yazıp, 'boşluk' bırakıp, TCKN'nizi yazarak 6033'e SMS gönderebilirsiniz."