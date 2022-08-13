Şimşek Kartal'ı Ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'e Karagümrük galibiyeti ile başlayan Alanyaspor'un ikinci hafta maçında yarın önemli bir konuğu var. Turuncu yeşilli ekip, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda yarın saat 21.45'de başlayacak zorlu maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Alanyaspor, siyah beyazlı rakibine Oba'da geçit vermek istemiyor. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen maçta elde edilecek 3 puanın çok önemli olduğunu takıma anlatan İtalyan çalıştırıcı Farioli'nin, "Lige galibiyetle başladık, böyle devam edelim. Rakip kim olursa olsun, iç sahadaki ilk maçımızı kaybetme lüksümüz yok" diyerek oyuncularını motive ettiği öğrenildi.

ŞİMŞEK'TE 3 EKSİK VAR

Beşiktaş ile oynanacak olan kritik maç öncesi Alanyaspor'da sakatlığı devam eden Famara Diedhiou'nun tedavisinin sürdüğü, Karagümrük maçında sakatlanan kaptan Efecan Karaca'nın da takımdan ayrı çalıştığı öğrenilirken, başarılı hücum oyuncusunun yarın oynanacak maçta kadroda olup olmayacağının henüz netlik kazanmadığı belirtildi. Teknik Direktör Farioli'nin de Efecan yerine Tayfur Bingöl'e ilk 11'de görev vereceği gelen haberler arasında.