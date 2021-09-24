Şenol ve Uygun'a özel uçak teşekkürü
Alanyaspor kulübünün eski yönetim kurulu üyesi olan Alanya Demir Ticaret Sahibi Sayın Ümit Şenol ve Yayla Alışveriş Merkezi Sahibi Erdal Uygun, Trabzonspor deplasmanı için ulaşım sponsoru olarak özel uçak kiraladı.
SPOR 24.09.2021, 10:17 24.09.2021, 10:36 Meliha Yılmaz
Alanyaspor kulubü başkanı Hasan Çavuşoğlu, kafile için özel uçak kiralayan Şenol ve Uygun'a bu jestlerinden dolayı teşekkür etti.
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