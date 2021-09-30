Plajda şampiyon Alanyaspor oldu

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen 1. Alanya Plaj Voleybolu 4x4 Halk Turnuvası, etkinliğin sponsoru olan Kleopatra Plajı'ndaki 5 numaralı büfe sahalarında sona erdi. Oldukça çekişmeli maçlara sahne olan turnuvanın finalinde Alanyaspor ile Havanaspor takımları karşılaştı. Finalde rakibine üstünlük sağlayan Alanyaspor şampiyon olurken, ikinci Havanaspor, üçüncü Alanya Gençlik Spor, dördüncü olan takım ise Kalespor takımı oldu. Dereceye girenlere kupa, madalya ve katılım belgelerini ise Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Dekanı Hamdi Alper Güngörmüş, ALKÜ Öğretim Üyesi Işık Bayraktar ve 5 nolu büfe işletmecisi Turgay İzidoğru verdi. Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, "Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.