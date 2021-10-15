Oceanman yarın başlıyor
24 ülkeden 1100 sporcuyu kapsayan dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı serisi Oceanman, Türkiye’de ikinci kez yine Alanya’da 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde; her yaştan ve her seviyeden yüzücülerin katılacağı organizasyonda 2 / 5 / 10 kilometre yarışlarının yanı sıra 3*750 metre ‘Oceanman Team’ takım ve 500 metre ‘Oceanman Kids’ çocuk yarışları da olacak.
SPORCULAR ALANYA KALESİ ÇEVRESİNDE YÜZECEK
Oceanman Türkiye, 5 ve 10 kilometre yarışları Keykubat ve Kleopatra Plajları arasında yapılacak. Kleopatra Plajı’ndan verilecek start ile Alanya Kalesi çevresinde yüzüp, 5K Oceanman Keykubat Plajı’nda tamamlanacak.10K Oceanman yüzücüler ise Kleopatra Plajı’nda beslenme noktasında soluklanıp Keykubat Plajı’na geri yüzecekler.
BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’da spor turizmine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayan dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı Oceanman, 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Tüm vatandaşlarımızı organizasyonumuza bekler ve yarışa katılan sporcularımıza şimdiden başarılar dilerim.” dedi.
Yarış programı şöyle;
CUMARTESİ 16.10.2021 YER: KEYKUBAT PLAJI -ALANYA BELEDİYESİ YANI
Saat 10.00 Ocean Kİds Start
11:30 Ocean Team Start
13:30 Oceanman 2k Start
16:30 Tekne İle 5k & 10k Parkur Gezisi Yer: (Tur Tekneleri Limanı)
18:00 Ödül Töreni (Team & 2k)
19:00 Açık Büfe Akşam Yemeği
PAZAR 17.10.2021 YER: KEYKUBAT PLAJI -ALANYA BELEDİYESİ YANI
Saat 09:00 Oceanman 10k Start
09:30 Oceanman 5k Start Yer: (Kleopatra Plajı)
14:00 Ödül Töreni (5k & 10k)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1