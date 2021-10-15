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Oceanman yarın başlıyor

24 ülkeden 1100 sporcuyu kapsayan dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı serisi Oceanman, Türkiye’de ikinci kez yine Alanya’da 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacak.

SPOR 15.10.2021, 19:36 YEDİ GÜN HABER-2-
Oceanman yarın başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde;  her yaştan ve her seviyeden yüzücülerin katılacağı organizasyonda 2 / 5 / 10 kilometre yarışlarının yanı sıra 3*750 metre ‘Oceanman Team’ takım ve 500 metre ‘Oceanman Kids’ çocuk yarışları da olacak.

SPORCULAR ALANYA KALESİ ÇEVRESİNDE YÜZECEK

Oceanman Türkiye, 5 ve 10 kilometre yarışları Keykubat ve Kleopatra Plajları arasında yapılacak. Kleopatra Plajı’ndan verilecek start ile Alanya Kalesi çevresinde yüzüp, 5K Oceanman Keykubat Plajı’nda tamamlanacak.10K Oceanman yüzücüler ise Kleopatra Plajı’nda beslenme noktasında soluklanıp Keykubat Plajı’na geri yüzecekler.

 BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’da spor turizmine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayan dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı Oceanman, 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Tüm vatandaşlarımızı organizasyonumuza bekler ve yarışa katılan sporcularımıza şimdiden başarılar dilerim.” dedi.

Yarış programı şöyle;

CUMARTESİ 16.10.2021                                YER: KEYKUBAT PLAJI -ALANYA BELEDİYESİ YANI

 Saat    10.00   Ocean Kİds Start

            11:30   Ocean Team Start

            13:30   Oceanman 2k Start

            16:30   Tekne İle 5k & 10k Parkur Gezisi                   Yer:  (Tur Tekneleri Limanı)

            18:00   Ödül Töreni (Team & 2k)

            19:00   Açık Büfe Akşam Yemeği

PAZAR 17.10.2021                                         YER: KEYKUBAT PLAJI -ALANYA BELEDİYESİ YANI

Saat     09:00   Oceanman 10k Start

09:30   Oceanman 5k Start                            Yer:  (Kleopatra Plajı)

14:00   Ödül Töreni (5k & 10k)

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