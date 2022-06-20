Millilerimiz 22 Madalya İle Döndü

Dünyanın en köklü atletizm şampiyonalarından biri olan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası, Romanya'nın Craiova kentinde 18-19 Haziran tarihlerinde yapıldı. İki gün süren şampiyonada 22 madalya kazanan Türkiye, 20 ülke arasında toplam madalya sayısında ikinci, genel madalya sıralamasında ise üçüncü sırayı aldı.

Türkiye, şampiyonanın ilk gününde erkekler 100 metrede 10.31 ile en iyi derecesini koşan Kayhan Özer ile altın madalya kazanırken, kadınlar 3 bin metrede de 9.30.97 koşan Emine Hatun Tuna-Mechaal ile zirveye çıktı.

Milliler, ikinci günde ise dört şampiyonluk elde ederken, 110 metre engellide Mikdat Sevler 13.80 ile, bin 500 metrede Şilan Ayyıldız 4.17.27 ile, 3 bin metre engellide Hilal Yego 8.43.24 ile ve 3 bin metrede de Ramazan Barbaros 8.12.60'lık derecesiyle altın madalya kazanan isimler oldular. Şampiyonada Yunanistan 8 altın, 7 gümüş, 6 bronz, Romanya 8 altın, 5 gümüş, 6 bronz, Türkiye ise 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz ile ilk üç sırayı alırken, Sırbistan dördüncü, Ukrayna beşinci oldu.

75. Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’nin iki günde elde ettiği 22 madalyanın dökümü şöyle:

Altın Kayhan Özer (100m)

Şilan Ayyıldız (1500m)

Ramazan Barbaros (3000m)

Emine Hatun Tuna-Mechaal (3000m)

Hilal Yego (3000m engelli)

Mikdat Sevler (110m engelli)