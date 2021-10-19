Millilerden Başkan Çavuşoğlu’na ziyaret

Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nın teknik sorumlusu İbrahim Acar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) yönetim kurulu üyesi de olan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Acar, milli takımımızın fotoğrafı yer alan plaketi, şampiyonanın anısına Çavusoğlu’na hediye etti. Başkan Hasan Çavusoğlu ise milli takımımızın sporcuları ve teknik ekibiyle gurur duyduğunu dile getirerek, ziyaretinden dolayı Acar’a teşekkür etti.