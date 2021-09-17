Milli takım Alanya’da fırsat tepti: 1-1

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bu akşam milli heyecan yaşandı. Geçtiğimiz yıl Türkiye A Milli Futbol Takımımızın maçına ev sahipliği yapan Bahçeşehir, bu kez Kadın A Millilerin Portekiz ile oynadığı Dünya Kupası Grup eleme maçına sahne oldu. Portekiz karşısında maça hızlı başlayan bizim kızlar, 30. dakikada Yağmur Uraz'ın golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda soyunma odasına 1-0'ın avantajı ile giren kırmızı beyazlı ekibimiz, ikinci yarıda skoru koruyamadı. 59'da Jessica Silva ile beraberliği yakalayan Portekizlilerin bir topu da direkten döndü. Maçın son anına kadar galibiyeti koyavalayan Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımımız, ilk maçından 1 puanla ayrıldı.