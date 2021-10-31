Korkmaz: Kazanamadığımız için üzgünüz

Aytemiz Alanyaspor'un sahasında 2-2 berabere kaldığı Göztepe maçı sonunda konuşan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, maçı kazanamadıklarını için üzgün olduklarını söyledi. Korkmaz, "Oyun 90 dakikasına baktığımızda ilk 15 ve son 15 dakikasında etkili olduk. Hem golü bulduk hem gol pozisyonları bulduk kazanabilirdik. Öne geçtik sonra mağlup duruma düştük ama ona rağmen takımın maçı bırakmaması ve sonuna kadar zorlaması benim için önemliydi. Bunu deplasmanda söylemek isterdim ama kazamıyorsan kaybetmen gerekir. Dolaysıyla yolumuza devam edeceğiz. Milli takım arası sonrası Rize ile maçımız var. Cuma günü kısa bir süre var ona bir an önce hazırlanmamız gerekiyor" dedi.