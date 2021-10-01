Kestelspor’un kupadaki rakibi belli oldu!

3. Lig’de ilçemizi temsil eden Başken Üniversitesi Alanya Kestelspor; Türkiye Kupası 3. Tur mücadelelerinde Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. TFF 1. Lig ekibi ile oynayacağımız tur mücadelesi Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.26-27 ve28 Ekim tarihlerinde oynanacak olan maçların net takvimi önümüzdeki günlerde belli olacak.

Ali Düşmez: "Güzel oyuna katkı veren herkese teşekkür ediyoruz"

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, üçüncü eleme turu kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, "TFF Başkanımız Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulumuz adına kura çekimine hoş geldiniz diyorum. Türkiye Kupası ayrı bir heyecan. Sporculuk yıllarımdan itibaren kupaya ayrı gözle bakmışımdır. Lig şampiyonluğu tabi ki ayrı bir başarıdır ama kupanın yeri de ayrıdır. 60 yıla baktığımızda önemli verilere ulaştım. 15 takım kupayı almış. Bu 15 takım arasından 5 takım aynı zamanda lig şampiyonu olmuş. 11 takımımız kupayı almış ki, kulüplerimiz için bu önemli bir prestijdir. Kupayı alan takımlarımız ayrı bir gurur yaşamış ve bu başarılarını hiçbir zaman unutmamışlardır. Kupada heyecan giderek artıyor. İlginç maçlar izledik. 87 takımımızın bu tura katılacaktı ancak GMG Kastamonuspor doğal afetten dolayı ligle birlikte kupaya da katılmıyor. Bu turda 4 ayrı ligden takımlarımız var. Tabii 5 ligle başlıyorduk ama pandemiden dolayı amatör maçlar geç başladığı için bu sezon katılmıyorlar. Seneye pandemi inşallah bitecek ve 5 ligle birlikte Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklayacak. Heyecanlı, zevkli, güzel bir turnuva diliyorum. İnşallah güzel maçlar izleyeceğiz. Sakatlığın olmadığı, başka konuların konuşulmadığı, sahada mücadelenin ve fair-play'in ön planda olduğu nice maçlar ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.