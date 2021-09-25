Kestelspor deplasmanda 1 puana razı oldu
3. Lig 2. Grup 4. hafta maçında bugün İskenderunspor ile deplasmanda karşılaşan Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, ilk yarınını 2-0 önde kapattığı maçtan 3-3 berabere ayrılarak deplasmanda 1 puana razı oldu
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta karşılaşmasında İskenderunspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Maça iyi başlayan mavi beyazlı temsilcimiz 7. dakikada Batuhan Kurt ile öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden Batuhan Kurt, BÜ Alanya Kestelspor'un ilk yarıda soyunma odasına 2-0 önde girmesini sağladı. İkinci yarıya 2 değişiklik birden yaparak başlayan ev sahibi İskenderunspor'da ikinci yarı oyuna giren Emre Gemici adeta yıldızlaştı. 52'de Emre Gemici ile skoru 2-1'e getiren İskenderunspor, 64. dakikada Metehan ile skoru eşitledi. Emre Gemici 75. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. Maçta son sözü ise Samet Bulut söyledi. Uzatma dakikalarında kazanılan penaltı atışını gole çeviren Samet, skoru 3-3'e getirdi. Deplasmanda 2 farklı üstünlükten 3-3 berabere kalarak 1 puanla yetinen mavi beyazlılar, üste ikinci kez galip gelme şansını yitirdi. İskenderunspor 5 puana yükselirken, temsilcimiz Alanya Kestelspor da 4 puana yükseldi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|7
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Sivasspor
|7
|9
|11. Adana Demirspor
|7
|9
|12. Galatasaray
|6
|8
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Malatyaspor
|7
|6
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Erzurumspor
|7
|15
|3. Ankaragücü
|6
|12
|4. Eyüpspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|6
|11
|6. Kocaelispor
|6
|10
|7. Bandırmaspor
|6
|9
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Gençlerbirliği
|7
|8
|10. Boluspor
|6
|7
|11. Samsunspor
|5
|7
|12. Altınordu
|6
|7
|13. Menemenspor
|6
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Balıkesirspor
|5
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Bursaspor
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Tottenham
|5
|9
|11. Watford
|6
|7
|12. Leicester City
|6
|7
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Sevilla
|6
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Real Sociedad
|6
|13
|5. Valencia
|7
|11
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Athletic Bilbao
|7
|10
|8. Barcelona
|5
|9
|9. Real Betis
|6
|9
|10. Villarreal
|6
|8
|11. Osasuna
|6
|8
|12. Mallorca
|6
|8
|13. Cádiz
|6
|6
|14. Elche
|6
|6
|15. Espanyol
|7
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|6
|0