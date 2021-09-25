Kestelspor deplasmanda 1 puana razı oldu

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta karşılaşmasında İskenderunspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Maça iyi başlayan mavi beyazlı temsilcimiz 7. dakikada Batuhan Kurt ile öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden Batuhan Kurt, BÜ Alanya Kestelspor'un ilk yarıda soyunma odasına 2-0 önde girmesini sağladı. İkinci yarıya 2 değişiklik birden yaparak başlayan ev sahibi İskenderunspor'da ikinci yarı oyuna giren Emre Gemici adeta yıldızlaştı. 52'de Emre Gemici ile skoru 2-1'e getiren İskenderunspor, 64. dakikada Metehan ile skoru eşitledi. Emre Gemici 75. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. Maçta son sözü ise Samet Bulut söyledi. Uzatma dakikalarında kazanılan penaltı atışını gole çeviren Samet, skoru 3-3'e getirdi. Deplasmanda 2 farklı üstünlükten 3-3 berabere kalarak 1 puanla yetinen mavi beyazlılar, üste ikinci kez galip gelme şansını yitirdi. İskenderunspor 5 puana yükselirken, temsilcimiz Alanya Kestelspor da 4 puana yükseldi.