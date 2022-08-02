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Kestelspor 2 Futbolcusuyla Sözleşme Uzattı

Alanya Kestelspor Kulübü futbolcuları Berkay Arı ve Alhan Kurtoğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini 3 yıl uzattı.

SPOR 02.08.2022, 17:26 Meliha Yılmaz
Kestelspor 2 Futbolcusuyla Sözleşme Uzattı

Alanya Kestelspor  2 yıl önce Antalyaspor'dan Kestelspor’a transfer olan ve sözleşmesi devam eden 19 yaşındaki savunma oyuncusu Berkay Arı ile 3 yıllık sözleşme uzattı.

KURTOĞLU DA SÖZLEŞMEYİ UZATTI

Kulüp yine 2 yıl önce Kanada’nın Calgary Villains takımından transfer edilen ve sözleşmesi devam eden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alhan Kurtoğlu ile 3 yıllık sözleşme uzatımına gitti. Alanya Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, sözleşme uzatımının futbolcular ve camiaya hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

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