Kestelspor 2 Futbolcusuyla Sözleşme Uzattı

Alanya Kestelspor 2 yıl önce Antalyaspor'dan Kestelspor’a transfer olan ve sözleşmesi devam eden 19 yaşındaki savunma oyuncusu Berkay Arı ile 3 yıllık sözleşme uzattı.

KURTOĞLU DA SÖZLEŞMEYİ UZATTI

Kulüp yine 2 yıl önce Kanada’nın Calgary Villains takımından transfer edilen ve sözleşmesi devam eden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alhan Kurtoğlu ile 3 yıllık sözleşme uzatımına gitti. Alanya Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, sözleşme uzatımının futbolcular ve camiaya hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.