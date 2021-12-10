Hedef Efeler Ligi!

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nun yenilgisiz lideri RestProperty Alanya Belediyespor, bu hafta da galip gelerek bu unvanını devam ettirmek istiyor. Kütahya Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Alanya Belediyespor, rakibini mağlup ederek 10’da 10 galibiyet elde etme hedefiyle maça hazırlanıyor. Ligin geride kalan 9 haftasını kayıpsız geçiren Alanya Belediyespor, “Efeler Ligi" hayalini gerçekleştirmeye emin adımlarla ilerliyor.