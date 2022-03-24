Dört Gözle Bekliyoruz Rizespor..!

Aytemiz Alanyaspor'da milli aradan dolayı takıma verilen 4 günlük izin bugün sona eriyor. Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek 49 puana ulaşan ve 4. sıraya yükselen turuncu yeşilli ekip, 31. hafta maçında küme düşme hattındaki Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçı 2-0 kaybeden temsilcimiz, rakibinden rövanşı almak istiyor. Alanyaspor, kritik mücadelenin hazırlıklarına bugün başlayacak. 4 günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelecek olan turuncu yeşilli oyuncular, İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetiminde haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirecekler.