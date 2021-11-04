Çavuşoğlu Futbolun Şehirleri’nin konuğu oldu

Türkiye’nin birçok ilini gezerek şehirlerle bütünleşen futbol takımlarının hikayelerini ekranlara yansıtan ‘Futbolun Şehirleri’ programı, tarihi güzellikleri ve turizmiyle dikkat çeken Alanya’yı konu aldı. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeinSport 'ta yayınlanacak programın konuğu olan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor’un geçmişten bugüne başarılarını anlattı.