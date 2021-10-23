Belediyespor 3'de 3 yaptı

Maç bugün Saat 14.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.

Kırmızı Beyazlı Akdeniz Temsilcimiz 25-7, 25-23, 25-20'lik setlerle rakibini 3-0 yenerek Alanya'ya sevinç yaşattı.

TAKIMLA GURUR DUYDUM

Rest Property Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, "Lig'in 3.cü haftasında da belirlediğimiz hedefi gerçeklertirdik. Takımımızla gurur duyuyorum. Tüm oyuncu ve teknik heyeti kutluyorum." dedi.