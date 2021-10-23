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Belediyespor 3'de 3 yaptı

Rest Property Alanya Belediyespor Erkekler 1.Lig Voleybol Takımı 3.'üncü hafta hedefinden şaşmadı; rakibi Milas Belediyespor'u evinde yenerek 3'de 3 yaptı.

SPOR 23.10.2021, 16:47 Meliha Yılmaz
Belediyespor 3'de 3 yaptı

Maç bugün Saat 14.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.
Kırmızı Beyazlı Akdeniz Temsilcimiz 25-7, 25-23, 25-20'lik setlerle rakibini 3-0 yenerek  Alanya'ya sevinç yaşattı.

TAKIMLA GURUR DUYDUM
Rest Property Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, "Lig'in 3.cü haftasında da belirlediğimiz hedefi gerçeklertirdik. Takımımızla gurur duyuyorum. Tüm oyuncu ve teknik heyeti kutluyorum." dedi.

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