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Belediyespor 3'de 3 yaptı
Rest Property Alanya Belediyespor Erkekler 1.Lig Voleybol Takımı 3.'üncü hafta hedefinden şaşmadı; rakibi Milas Belediyespor'u evinde yenerek 3'de 3 yaptı.
SPOR 23.10.2021, 16:47 Meliha Yılmaz
Maç bugün Saat 14.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.
Kırmızı Beyazlı Akdeniz Temsilcimiz 25-7, 25-23, 25-20'lik setlerle rakibini 3-0 yenerek Alanya'ya sevinç yaşattı.
TAKIMLA GURUR DUYDUM
Rest Property Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, "Lig'in 3.cü haftasında da belirlediğimiz hedefi gerçeklertirdik. Takımımızla gurur duyuyorum. Tüm oyuncu ve teknik heyeti kutluyorum." dedi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Konyaspor
|10
|17
|6. Karagümrük
|9
|17
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Alanyaspor
|9
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Gaziantep FK
|10
|12
|12. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|13. Kayserispor
|10
|11
|14. Sivasspor
|9
|10
|15. Başakşehir
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Göztepe
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|10
|24
|2. Ümraniye
|9
|21
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|18
|5. Erzurumspor
|9
|18
|6. Kocaelispor
|8
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|10
|9
|15. Manisa FK
|10
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|8
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Arsenal
|9
|14
|10. Wolverhampton
|9
|13
|11. Brentford
|8
|12
|12. Leicester City
|8
|11
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Osasuna
|10
|18
|3. Real Madrid
|8
|17
|4. Sevilla
|8
|17
|5. Atletico Madrid
|8
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|8
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|9
|5
|20. Getafe
|9
|2