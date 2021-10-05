Antalyaspor'da Nuri Şahin dönemi
Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Ersun Yanal’dan boşalan teknik direktörlük görevine, futbol sorumlusu takım kaptanı 33 yaşındaki Nuri Şahin’in getirildiğini açıkladı.
SPOR 05.10.2021, 20:59 05.10.2021, 21:00 YEDİ GÜN HABER-2-
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da teknik direktörlüğe aynı zamanda aktif kariyerine devam eden kaptan Nuri Şahin’in getirildiği duyuruldu. Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, takımın tecrübeli futbolcularından takım kaptanın Nuri Şahin’in futbol sorumlusu olduğunu duyurdu. Başkan, Nuri Şahin ile 5 yıllık bir anlaşma sağladıklarını futbola devam edip etmeme kararının kendi takdirinde olduğunu bildirdi. Başkan, anlaşmanın Antalyaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.
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