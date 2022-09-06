Alanyaspor’da Ankaragücü Hazırlığı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 9 Eylül Cuma günü saat 20.00'da Başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk edecek. Başakşehir maçının ardından 1 gün izin yapan turuncu yeşilli oyuncular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanla Ankaragücü mesaisine başladılar. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde ısınma çalışmaları ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman üçlü turnuvayla sonra erdi. Alanyaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.