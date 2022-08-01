Alanyaspor’a Marsilya’dan Transfer

Alanyaspor Kulübü, Fransa ekiplerinden Olimpik Marsilya’da forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Oussama Targhalline ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Tesislerde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor’un transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bu çalışmalar kapsamında Marsilya’dan Oussama Targhalline ile kiralık olarak sözleşme imzaladık. Kendisi aynı zamanda Fas Milli Takımı’nda da forma giyen ve hocamızın da istediği bir oyuncu. Kulübümüze ve takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem kulübümüze hem de Oussama’ya hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Oussama Targhalline ise, “Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Umarım hepimiz için çok iyi bir sezon olur. Takım arkadaşlarımla birlikte hareket ederek çalışmak için şimdiden sabırsızlanıyorum. Herkese hayırlı olsun” diye konuştu.