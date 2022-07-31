Alanyaspor Yeniden Çalışmalara Başladı

Geçen hafta çift antrenmanlar yaparak yoğun tempoda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, cumartesi günü de sabah idman, akşam ise hazırlık maçı yaptı. Sabah saatlerinde Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman iki grup halinde gerçekleştirildi.

Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi. Turuncu yeşilli takım akşam ise Bahçeşehir Koleji Stadyumu’nda yaptığı antrenman maçı ile hazırlıklarını sürdürdü. Dün ve bugün izinli olan Alanyaspor, yarın ise ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için top başı yapacak.