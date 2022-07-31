Alanyaspor Yeniden Çalışmalara Başladı
Turuncu yeşilli ekip iznin ardından deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için top başı yapacak.
SPOR 31.07.2022, 22:33 Zeynep Oktay
Geçen hafta çift antrenmanlar yaparak yoğun tempoda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, cumartesi günü de sabah idman, akşam ise hazırlık maçı yaptı. Sabah saatlerinde Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman iki grup halinde gerçekleştirildi.
Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi. Turuncu yeşilli takım akşam ise Bahçeşehir Koleji Stadyumu’nda yaptığı antrenman maçı ile hazırlıklarını sürdürdü. Dün ve bugün izinli olan Alanyaspor, yarın ise ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için top başı yapacak.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
|0
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|4. Antalyaspor
|0
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|5. Beşiktaş
|0
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|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
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|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
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|14. Kasımpaşa
|0
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|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altay
|0
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|3. Altınordu
|0
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|4. Bandırmaspor
|0
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|5. Bodrumspor
|0
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|6. Boluspor
|0
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|7. Denizlispor
|0
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|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
|0
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|8. Everton
|0
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|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
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|18. Tottenham
|0
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|19. West Ham United
|0
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
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|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
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|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0