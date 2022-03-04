Alanyaspor Yarı Finalde 2-1

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Kupanın çeyrek final maçında bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayan turuncu yeşilli ekip, rakibini Tayfur Bingöl ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Alanyaspor, ilk 45 dakikada çok sayıda gol fırsatından yararlanamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi. Alanyaspor, mücadelenin ikinci yarısında etkili oyununu sürdürdü. Candeias'in yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Tayfur Bingöl, 73'de Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 90+3'de Caulker'ın asistinde Djilobodji ile 1-1'lik eşitliği yakalayarak maçı uzatmalara götürdü. Uzatma devresinin 102. dakikasında oyuna sonradan giren Oğuz Aydın, takımı adına 2. golü bularak skoru 2-1'e taşıdı. Uzatma devresinin ikinci 15 dakikasında Gaziantep FK'nın atakları sonuç vermedi ve Alanyaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını Türkiye Kupası yarı finaline yazdırdı.