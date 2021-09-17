Alanyaspor'un Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıktı

-Biletler, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu Passolig Ofis Gişeleri, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi,

www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından yapılacaktır.

-Maç günü Passolig kartı basımı ve kombine satışı yapılmıyacaktır.

- Bilet satışlarında HES kodu kontrolü yapılacaktır.

- Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

- Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.

-T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan 2 doz aşı olmak, son aşı tarihlerini takip eden 14'üncü günden itibaren ya da Covid-19 geçirmiş ve aşı olmamış kişiler, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon sürelerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecektir.

-T.C. Sağlık Bakanlığı güncel uygulaması kapsamında, Covid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.

Bilet fiyatlarımız şu şekilde belirlenmiştir:

Kuzey VIP 200 TL

Maraton 50 TL

Kale Arkaları 25 TL