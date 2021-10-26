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Alanyaspor'un biletleri satışa çıktı

Aytemiz Alanyaspor, ligin 11’inci haftasında 31 Ekim Pazar günü saat 16.00’da oynayacağı Göztepe maçı biletleri satışa sunuldu.

SPOR 26.10.2021, 20:50 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanyaspor'un biletleri satışa çıktı

Alanyaspor, ligin 11’inci haftasında 31 Ekim Pazar günü saat 16.00’da oynayacağı Göztepe maçı biletleri satışa sunuldu. -Biletler, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu Passolig Ofis Gişeleri, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi,
www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından yapılacaktır.
 -Maç günü Passolig kartı basımı ve kombine satışı yapılmayacaktır.
- Bilet satışlarında HES kodu kontrolü yapılacaktır.
- Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.
- Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.
-TC Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan 2 doz aşı olmak, son aşı tarihlerini takip eden 14'üncü günden itibaren ya da Covid-19 geçirmiş ve aşı olmamış kişiler, TC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon sürelerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecektir.
-TC Sağlık Bakanlığı güncel uygulaması kapsamında, Covid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.
Bilet fiyatlarımız şu şekilde belirlenmiştir:
Kuzey VIP 200 TL
Maraton 50 TL
Kale Arkaları 25 TL

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