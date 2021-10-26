Alanyaspor'un biletleri satışa çıktı
Aytemiz Alanyaspor, ligin 11’inci haftasında 31 Ekim Pazar günü saat 16.00’da oynayacağı Göztepe maçı biletleri satışa sunuldu.
Alanyaspor, ligin 11’inci haftasında 31 Ekim Pazar günü saat 16.00’da oynayacağı Göztepe maçı biletleri satışa sunuldu. -Biletler, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu Passolig Ofis Gişeleri, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi,
www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından yapılacaktır.
-Maç günü Passolig kartı basımı ve kombine satışı yapılmayacaktır.
- Bilet satışlarında HES kodu kontrolü yapılacaktır.
- Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.
- Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.
-TC Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan 2 doz aşı olmak, son aşı tarihlerini takip eden 14'üncü günden itibaren ya da Covid-19 geçirmiş ve aşı olmamış kişiler, TC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon sürelerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecektir.
-TC Sağlık Bakanlığı güncel uygulaması kapsamında, Covid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.
Bilet fiyatlarımız şu şekilde belirlenmiştir:
Kuzey VIP 200 TL
Maraton 50 TL
Kale Arkaları 25 TL
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|10
|10
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|10
|2