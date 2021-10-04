Alanyaspor Token'e yoğun ilgi

Spor dünyasının yeni finans kaynağı olan kripto paraya ilgi her geçen gün artıyor. Süper Lig'in başarılı temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un Socios.com ile geliştirdiği "ALA Fan Token" bugün işlem görmeye başladı. ALA Fan Token'lar piyasaya hızlı bir giriş yaptı ve Alanyaspor arzın daha ilk 25 dakikasında 2 milyon liralık gelir elde etti. 10 Türk Lirası'ndan arz edilen 200 bin ALA Fan Token, kısa sürede 10 binden fazla kullanıcının katılımıyla tamamen satıldı. "Çok hızlı oldu" notuyla sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Aytemiz Alanyaspor Kulübü, daha fazla Aytemiz

Alanyaspor Fan Token'larının yakında yeniden piyasa fiyatından satışta olacağını müjdeledi.

SIRADA SAMSUNSPOR VAR

Socios.com Türkiye'de Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Medipol Başakşehir'in Fan Token'larını çıkartmıştı. Şirket, yakın gelecekte TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'un da Fan Token'larını arz edecek. Socios.com Barcelona, Manchester City, PSG ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerle de aynı işbirliğine imza attı.