Alanyaspor maçının hakemi açıklandı
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Alanyaspor’un Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacağı mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.
SPOR 20.09.2021, 11:48 Melike Temir
Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
21 Eylül Salı
17.00 Vavacars Fatih Karagümrük- Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Çaykur Rizespor-Altay: Ümit Öztürk
20.00 Beşiktaş- Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Demirgrup Sivasspor: Erkan Özdamar
22 Eylül Çarşamba
17.00 Gaziantep Futbol Kulübü- Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe- Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
20.00 Yukatel Kayserispor- Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
23 Eylül Perşembe
17.00 İttifak holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Beler
20.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe- Giresunspor: Cüneyt Çakır
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Altınordu
|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Osasuna
|5
|8
|8. Mallorca
|5
|8
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0