Alanyaspor Kayseri'de Kampa Girdi

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için gittiği Kayseri'de bugün kampa girdi. Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında dün akşam deplasmanda oynadıkları Adana Demirspor maçının ardından geceyi kamp yaptıkları otelde geçiren turuncu yeşilliler, bugün de Kayseri'ye giderek Sivasspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına başladılar. Kayserispor Tesisleri’nde İtalyan teknik adam Francesco Farioli gözetimindeki antrenman iki grup halinde yapıldı. Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular spor salonunda çalıştı. Diğer gruptaki futbolcular ise koşu ve ısınma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptılar. Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını 10 Mayıs Salı gününe kadar kadar Kayseri'de sürdürecek.