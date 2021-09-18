Alanyaspor kahvaltıda Topçu’nun konuğu oldu
Süper Lig’in 5’inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, İstanbul yolculuğu öncesi Gazipaşa’da bulunan Porto Amore Club Hotel’de kahvaltıya katıldı.
SPOR 18.09.2021, 11:56 YEDİ GÜN HABER
Süper Lig’in 5’inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, İstanbul yolculuğu öncesi Gazipaşa’da bulunan Porto Amore Club Hotel’de kahvaltıya katıldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz misafirperverliğinden dolayı Topçu'ya teşekkür etti. Otel sahibi Murat Topçu ise, Aytemiz Alanyaspor’un herzaman yanında ve destekçisi olduklarını belirterek Galatasaray maçında başarılar diledi.
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