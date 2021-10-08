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Alanyaspor hazırlıklara başladı

Aytemiz Alanyaspor, 4 günlük milli ara izninin ardından çalışmalarına bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla yeniden başladı

SPOR 08.10.2021, 10:28 Melike Temir
Alanyaspor hazırlıklara başladı

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde yapılan antrenman öncesi futbolcular Emre Akbaba ve Yusuf Karagöz için pasta ile doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamanın ardından ısınma çalışması ile başlayan antrenman üç grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi. Ülkelerinin milli takımlarında olan Diedhou (Senegal), Mevlja (Slovenya) ve Umut Güneş ( Türkiye Ümit Milli) antrenmanda yer almadı. Turuncu yeşilli ekip, çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. 

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