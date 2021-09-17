Alanyaspor, Galatasaray’a sıkı hazırlanıyor

Aytemiz Alanyaspor'da Giresunspor maçında alınan galibiyetin moraliyle Galatasaray maçından da puanla dönmenin planları yapılıyor. Lige son iki sezondan daha kötü bir başlangıç yapan turuncu-yeşilli ekip, Galatasaray deplasmanı hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü. Sabah fitness salonunda kuvvet çalışması yapan turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan günün ikinci idmanında ise taktik çalışma yaptı. Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. İstanbul'a ise Cumartesi günü gidecek.