Alanyaspor'da, Rizespor hazırlıkları tamamladı

Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşusu ile başladı. Daha sonra gruplar halinde top kapma çalışması yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı çıkış koşullarıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda taktik çalışması ile sona erdi. Alanyaspor, bugün saat 16:00’da özel bir uçakla Trabzon’a oradan da karayolu ile Rize’ye giderek kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.

