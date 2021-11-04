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Alanyaspor'da, Rizespor hazırlıkları tamamladı
Aytemiz Alanyaspor, ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
SPOR 04.11.2021, 20:13 YEDİ GÜN HABER-2-
Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşusu ile başladı. Daha sonra gruplar halinde top kapma çalışması yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı çıkış koşullarıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda taktik çalışması ile sona erdi. Alanyaspor, bugün saat 16:00’da özel bir uçakla Trabzon’a oradan da karayolu ile Rize’ye giderek kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6