Alanyaspor'da Derbi Mesaisi Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası Akdeniz derbisine sahne olacak. Bu sezon ligde başarılı bir sezon geçiren 52 puanlı temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 16 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da son haftaların formda ekibi 47 puanlı Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Kritik maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlayan turuncu yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde haftanın ilk idmanını gerçekleştirdi. Antrenman öncesi doğum günü olan Teknik Direktör Francesco Farioli için pastayla kutlama yapıldı. Kutlamaya Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu da eşlik etti. Kutlamanın ardından Farioli gözetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan turnuvayla tamamladılar. Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.