Alanyaspor 3 puan için mücadele edecek
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak olan zorlu mücadelede genç hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Karşılaşma öncesinde her iki takımın da 13 puanı bulunurken, Konyaspor averajla 6. sırada, Alanyaspor ise 7. sırada yer alıyor. Konyaspor ile Alanyaspor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 10 maçta iki takım da 5'er galibiyet aldı. Bu maçlarda Alanyaspor 16 kez gol sevinci yaşarken, Konyaspor ise 17 golü filelere bıraktı. Alanyaspor, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Süper Lig'de Bülent Korkmaz yönetiminde 4 maçtır kaybetmeyen Alanyaspor, deneyimli çalıştırıcı ile 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Zorlu maç öncesinde Alanyaspor'da eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Karagümrük
|8
|14
|6. Hatayspor
|7
|13
|7. Konyaspor
|7
|13
|8. Alanyaspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|7
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Altınordu
|8
|10
|10. Manisa FK
|7
|9
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|6
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0