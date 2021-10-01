Alanyaspor 3 puan için mücadele edecek

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak olan zorlu mücadelede genç hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Karşılaşma öncesinde her iki takımın da 13 puanı bulunurken, Konyaspor averajla 6. sırada, Alanyaspor ise 7. sırada yer alıyor. Konyaspor ile Alanyaspor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 10 maçta iki takım da 5'er galibiyet aldı. Bu maçlarda Alanyaspor 16 kez gol sevinci yaşarken, Konyaspor ise 17 golü filelere bıraktı. Alanyaspor, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Süper Lig'de Bülent Korkmaz yönetiminde 4 maçtır kaybetmeyen Alanyaspor, deneyimli çalıştırıcı ile 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Zorlu maç öncesinde Alanyaspor'da eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.