Alanyalı Öğrencilerden Büyük Başarı
Alanya Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Antalya'da düzenlenen Ortaokullar arası Yüzme Yarışması'nda ikinci oldu. 2 kupa ve 36 madalya ile Antalya ikincisi olan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Alanya'ya büyük gurur yaşattı.
Okul sporları Antalya ili Yıldızlar Yüzme il Birinciliği Yarışması'nda Alanya Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu; Erkeklerde 1. Ata Gani Birben 200m. Kurbağalamada 1. 100m. Kurbağalamada 1. 50m. Kurbağalama da 2. 50m. Serbest yarışta 4. 2. Selim Sertgöz 200m. Kelebek yarışında 4. 100m. Kelebek yarışında 3. 3. Ege Yiğit 50m. Sırtüstü 3. oldu. 4. Arda Kahraman Ayrıca bayrak yarışlarında da Alanya Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Erkek takımı 4×100m. Serbest 3. 4×200m. Serbest 3. 4×100m. Karışık 3. Sü toplam puan da Antalya 3.sü oldu. Alanya Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Kız takımı ise 1. Zehra Sare Kiriş 50m. Serbest 3. 2. Ilgın Aydın 3. Doğa Turğut 4. Ece Doğan 5. Defne Özüm Ceyhan 4×100m. Serbest 2. 4×100m. Karışık 2. 4×200m. Serbest 2. oldu. Ayrıca toplam puanda da Antalya ikincisi oldular.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15