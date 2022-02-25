Alanyalı Öğrencilerden Büyük Başarı

Okul sporları Antalya ili Yıldızlar Yüzme il Birinciliği Yarışması'nda Alanya Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu; Erkeklerde 1. Ata Gani Birben 200m. Kurbağalamada 1. 100m. Kurbağalamada 1. 50m. Kurbağalama da 2. 50m. Serbest yarışta 4. 2. Selim Sertgöz 200m. Kelebek yarışında 4. 100m. Kelebek yarışında 3. 3. Ege Yiğit 50m. Sırtüstü 3. oldu. 4. Arda Kahraman Ayrıca bayrak yarışlarında da Alanya Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Erkek takımı 4×100m. Serbest 3. 4×200m. Serbest 3. 4×100m. Karışık 3. Sü toplam puan da Antalya 3.sü oldu. Alanya Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Kız takımı ise 1. Zehra Sare Kiriş 50m. Serbest 3. 2. Ilgın Aydın 3. Doğa Turğut 4. Ece Doğan 5. Defne Özüm Ceyhan 4×100m. Serbest 2. 4×100m. Karışık 2. 4×200m. Serbest 2. oldu. Ayrıca toplam puanda da Antalya ikincisi oldular.