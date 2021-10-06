Alanyalı hakemler Kempo Şampiyonasını yönetti

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Siham Özçiçek,Özgür Kaysılı, Kemal Atilla , Muharrem Çelik, Aişa Sultan Yükrük Şampiyonada Alanya'yı İstanbulda temsil etti. Kempo Savunma Sporları Federasyonu nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası 2-3 Ekim 2021 tarihlerinde, ülkemiz genelinden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Şampiyonaya başta Esenler Belediyesi olmak üzere birçok sporsever kurum ve kişi destek verdi. Şampiyonayı yakından takip eden Uluslararası Kempo Federasyonu IKF, etkinliğin ülkemizde gördüğü ilgiden ve organizasyonun başarısından duyduğu memnuniyeti yaptığı bir açıklamayla dile getirdi. Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Sayın Halis Avşar ile,Organizasyon Kurulu Başkanı Tarkan Özçiçek'in de içinde bulunduğu yönetim ekibinin yoğun çalışmaları meyvesini verdi ve 2021 Dünya Şampiyonası için Ülkemiz tercih edildi. 25-31 Ekim tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan turnuva hem ülkemizin tanıtımı açısından, hem de Türk Sporuna sağlayacağı katkı açısından çok önemlidir dedi.