Flaş Haberİstismarcı Alanya'da yakalandı
Alanyalı Abitoğlu yeniden MHK’ya girdi
Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu! Alanyalı Abitoğlu'da listede yer aldı.
SPOR 27.10.2021, 21:10 YEDİ GÜN HABER-2-
Süper Lig kulüplerinin eleştiri oklarının hedefi haline gelen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Artan hakem hatalarının ardından böyle bir karar alan Tatlı’nın yerine gelen isim de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu, olurken yönetime 3. kez bir dönem Süper Lig’de Alanya’yı da temsil eden eski Süper Lig ve UEFA hakemlerimizden Mustafa Kamil Abitoğlu da girdi. işte yeni yönetim;
Başkan
Ferhat Gündoğdu
Üyeler
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Mustafa Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Athletic Bilbao
|10
|17
|8. Rayo Vallecano
|10
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|10
|13
|12. Villarreal
|10
|12
|13. Mallorca
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Cádiz
|11
|8
|18. Granada
|9
|7
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|10
|2