Alanyalı Abitoğlu yeniden MHK’ya girdi

Süper Lig kulüplerinin eleştiri oklarının hedefi haline gelen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Artan hakem hatalarının ardından böyle bir karar alan Tatlı’nın yerine gelen isim de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu, olurken yönetime 3. kez bir dönem Süper Lig’de Alanya’yı da temsil eden eski Süper Lig ve UEFA hakemlerimizden Mustafa Kamil Abitoğlu da girdi. işte yeni yönetim;

Başkan

Ferhat Gündoğdu

Üyeler

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Mustafa Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu