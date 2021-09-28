Flaş HaberAlanya’da lüks araç zincir markete girdi!
Alanya’daki çim sahaların kışlık bakımı yapıldı
Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından TFF Süper Lig temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor’un müsabakalarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu ve antrenmanlarını yaptığı Cengiz Aydoğan Tesisleri Sahası kışlık çim ekimi, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.
SPOR 28.09.2021, 16:07 YEDİ GÜN HABER
Çim sahaların bakım çalışmaları sırasında verticut (kök bölgesindeki atıkların temizliği) işlemi ve serin iklim tohumları kullanılarak ekimi yapıldı. Üzeri için, tohum koruyucu ve kök gelişimi hızlandırılması amacıyla kum serim işlemi gerçekleştirildi.
Alanya Belediyesi Bahçeşehir Okulları Stadyum Müdürü Münir Kaba’ nın yaptığı açıklamada “ Alanya Belediye Başkanı’mız Adem Murat Yücel’in talimatı doğrultusunda Süper Lig temsilcimizin daha sağlıklı ve düzgün ortamlarda antrenmanlarını ve maçlarını yapabilmesi için sahaların kışlık bakımını tamamladık. Süper Lig Temsilcimiz için çalışmalarımız ve desteğimiz devam edecektir.” dedi.
30°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Malatyaspor
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0