Alanya’daki çim sahaların kışlık bakımı yapıldı

Çim sahaların bakım çalışmaları sırasında verticut (kök bölgesindeki atıkların temizliği) işlemi ve serin iklim tohumları kullanılarak ekimi yapıldı. Üzeri için, tohum koruyucu ve kök gelişimi hızlandırılması amacıyla kum serim işlemi gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi Bahçeşehir Okulları Stadyum Müdürü Münir Kaba’ nın yaptığı açıklamada “ Alanya Belediye Başkanı’mız Adem Murat Yücel’in talimatı doğrultusunda Süper Lig temsilcimizin daha sağlıklı ve düzgün ortamlarda antrenmanlarını ve maçlarını yapabilmesi için sahaların kışlık bakımını tamamladık. Süper Lig Temsilcimiz için çalışmalarımız ve desteğimiz devam edecektir.” dedi.