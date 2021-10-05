Alanya'nÄ±n gururu oldular

KarmaÂ dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatÄ± Mixed Martial Arts (MMA) branÅŸ sporcusu olan Milli sporcumuz Abdullah MÃ¼cahit Uyar, Bosna Hersek'in Tuzla kentinde yapÄ±lan ADCC Balkan ÅžampiyonasÄ±'ndaÂ Alanya'yÄ± ve Ã¼lkemizi 76 kilogram kategorisinde temsil etti. RestProperty Emlak sponsorluÄŸunda girdiÄŸi ÅŸampiyonada ilk iki maÃ§Ä±nÄ± kazanarak finale kalan Uyar, finaldeki rakibine tek sayÄ±Â ileÂ yenilerek gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya ile yetindi. AynÄ± turnuvaya Alanya'dan katÄ±lan Rinat Rizman da 70 kilo kategorisinde yarÄ±ÅŸtÄ±. 3 maÃ§Ä±n 3'Ã¼nÃ¼ de kazanan Rizman, Balkan ÅžampiyonuÂ olarakÂ altÄ±n madalya kazandÄ±. Alanya'ya madalya ile dÃ¶ndÃ¼kleri iÃ§in mutlu olduÄŸunu sÃ¶yleyen Abdullah MÃ¼cahit Uyar, "ADCCÂ tarafÄ±ndanÂ dÃ¼zenlenen bu ÅŸampiyonada Alanya'yÄ