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Alanya'da Karabağ Zafer Kupası
2. Karabağ Savaşı’nda kazanılan zafere armağan edilen “Karabağ Zafer Kupası" Alanya Milli Egemenlik Plajı’nda 6-7 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek. Turnuvaya 10 ülkenin footvolleycileri katılacak.
SPOR 04.11.2021, 20:36 YEDİ GÜN HABER-2-
Uluslararası Footvolley Turnuvası; Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği, Azerbaycan FutNet Federasyonu, Dünya Footvolley Federasyonu ve Azerbaycan Diaspor’ dan Sorumlu Devlet Komitesi'nin desteği ve Alanya’nın ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek. “Karabağ Zafer Kupası" adı altında gerçekleşecek yarışma 2. Karabağ Savaşı’nda kazanılan zafere armağan edilmiştir.
Turnuvada Azerbaycan, Brezilya, Almanya, Ukranya, Avusturya, Türkiye, Rusya, İsrail, Fransa ve Hollanda footvolleycileri ödül için yarışacaklar. Turnuva 6 Kasım cumartesi günü saat 11.00’ de başlayacak, açılış seremonisi saat 14.00’ de gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek turnuvanın ödül töreni 7 Kasım Pazar günü saat 17.00-18.00 arasında gerçekleştirilecektir.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6