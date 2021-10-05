Alanya Belediyespor’a yeni sponsor
Alanya Belediyespor 2021-2022 Voleybol Takımının resmi sponsoru Rest Property oldu.
SPOR 05.10.2021, 15:40 YEDİ GÜN HABER
Rest Property Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tufan, Kulüp Başkanı Mehmet Erken ve sporcular bugün Atatürk Spor Salonu'nda forma tanıtımı yaptılar.
Erken yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde kulübümüze her zaman destekte bulunan Nihat Tufan ve Rest Property ailesine çok teşekkür ederiz." dedi.
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