Alanya Belediyespor’a yeni sponsor

Rest Property Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tufan, Kulüp Başkanı Mehmet Erken ve sporcular bugün Atatürk Spor Salonu'nda forma tanıtımı yaptılar.

Erken yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde kulübümüze her zaman destekte bulunan Nihat Tufan ve Rest Property ailesine çok teşekkür ederiz." dedi.