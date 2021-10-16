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Alanya Belediyespor kazandı Alanya sevindi

Alanya Belediyespor Voleybol Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u İstanbul'da yenip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

SPOR 16.10.2021, 20:31 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya Belediyespor kazandı Alanya sevindi

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Alanya Belediyespor ligdeki ilk maçında kendi evinde Saint Joseph'i 3-2 yenerken, ikinci maçında da deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 1-3'lük skor ile yenmeyi başardı.  Maçın ilk setini 21-25 kazanan Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz, ikinci seti de 17-25 kazanmayı başardı. Üçüncü seti İstanbul Büyükşehir Belediyespor 25-18 kazanırken, son seti ise 25-16'lık skor ile Alanya Belediyespor kazandı. Bu sonuçla Alanya Belediyespor, ligde oynadığı ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı

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